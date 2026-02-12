Il calciomercato Milan potrebbe assistere ad una perdita importante per i rossoneri. Pulisic, il migliore attaccante attualmente in forza al Diavolo, potrebbe essere tentato dal Liverpool.

Calciomercato Milan, Pulisic nel mirino dei Reds

Il Liverpool da tempo osserva con attenzione la situazione di Christian Pulisic al Milan. Mentre a Via Aldo Rossi riflettono sul futuro dell’attaccante, non sono certi di un rinnovo, in Inghilterra ne potrebbero approfittare. Il giocatore è legato ai rossoneri con un contratto da 4 milioni di euro più bonus valido fino al 2027. Sebbene il club rossonero abbia un’opzione unilaterale di rinnovo fino al 2028 e il calciatore si dichiari felice a Milano, il mancato arrivo di una proposta di estensione del contratto che, fino ad oggi non è arrivata, fa storcere il naso a tutti e ha acceso i radar degli inglesi. A Liverpool sono pronti ad approfittare di un eventuale stallo nelle trattative tra l’attaccante e la dirigenza del Diavolo.

I Reds seguiranno attentamente la situazione, tenendo d’occhio l’ala del Milan e della nazionale statunitense Christian Pulisic che fino ad oggi ha segnato 10 gol e fornito due assist in 20 partite in tutte le competizioni finora in questa stagione. Un giocatore valido che in Premier League potrebbe dare ancora di più.