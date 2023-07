Calciomercato Milan, svanisce la pista Adama Traoré: la situazione

Il Milan sembrerebbe essersi tirato del tutto fuori dai discorsi riguardanti Adama Traoré come possibile ingaggio per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli la prossima stagione. Il motivo sarebbe l’acquisizione dei documenti a titolo definitivo dei neoacquisti effettuati in attacco in queta finestra di calciomercato.

Calciomercato Milan, Adama Traoré non si farà

È chiara dunque la presa di posizione del Milan che, come fa sapere il giornalista di fama mondiale Fabrizio Romano, allontana le voci sull’accostamento dell’ala destra spagnola Adama Traoré. Eppure, l’attaccante in uscita a parametro zero dal Wolverhampton nei giorni scorsi era stato offerto dai suoi procuratori proprio ai rossoneri.