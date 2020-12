Calciomercato Milan, il colpo Szoboszlai resta ancora possibile

Il classe 2000 ungherese resta sempre un obiettivo di mercato rossonero ma su di lui ci sono molte squadre

Per il giovane Dominik Szoboszlai si prospetta un’asta di mercato molto agguerrita. L’ungherese è sempre nel mirino del Milan, i dirigenti rossoneri considerano il classe 2000 il rinforzo giusto per potenziare e rinfrescare il centrocampo. Le prestazioni del giocatore del Salisburgo hanno fatto ingolosire molti top club e molti allenatori, tra cui anche Zinedine Zidane. Rumors di mercato riferiscono come il tecnico del Real Madrid abbia chiamato in prima persona l’ungherese per convincerlo a trasferirsi in Spagna. Il portale francese Le 10 sports ha sottolineato anche l’interesse di altre big d’Europa come il PSG, l’Arsenal e il Bayern Monaco. Al momento, però, in pole sembra esserci il RB Lipsia, l’altra squadra della Red Bull che rispetto alle altre gode di una corsia preferenziale. Sul giovane Szoboszlai ci sono tanti club con un potenziale economico più grande rispetto ai rossoneri ma questo, però, non significa che l’ungherese non possa approdare a Milano. A confermare il tutto è il sito PianetaMilan che ribadisce come il futuro del classe 2000 dipenderà dalle scelte che il giocatore stesso farà. Tutto è nelle sue mani.