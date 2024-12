Per la serie a volte ritornano, Sandro Tonali potrebbe clamorosamente tornare a Milano. Infatti – secondo quando riportato dalla Gazzetta dello Sport – il centrocampista sarebbe scontento al Newcastle United e vorrebbe lasciare il club, nonostante il contratto fino al 2028.

Tonali, l’arrivo in premier e la squalifica

Acquistato dal Newcastle nell’estate del 2023 per ben 64 mln, il centrocampista ha passato la sua prima stagione in Inghilterra ai margini della squadra, a causa della squalifica ricevuta dopo le indagini sul caso calcioscommesse, terminata ad agosto del 2024.

Nonostante il ritorno in campo, il classe 2000 ha trovato poco spazio nelle gerarchie del club inglese, non riuscendo a convincere il tecnico Howe a concederli qualche changes in più.

Nel dettaglio – in questa stagione – Tonali ha totalizzato solo 13 presenze di cui solo 7 partendo da titolare, collezionando in totale solo 650 minuti.

Milan, Tonali in prestito?

Considerando lo scarso minutaggio, il calciatore potrebbe partire già a gennaio in prestito breve, e tra i vari club interessati non manca di certo il Milan. La squadra rappresenta un importante ipotesi per il centrocampista vista la sua fede rossonera. Inoltre, Tonali conosce già l’ambiente e in questo senso il Milan potrebbe essere la giusta occasione per un eventuale riscatto.

Non resta dunque che aspettare gennaio per capire come si muoverà la dirigenza rossonera, certamente lo stipendio di Tonali – di ben 9 mln – non aiuta, ma tuttavia un suo ritorno a Milano non è da escludere.