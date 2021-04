Calciomercato Milan, Tomori a rischio riscatto

Le prestazioni di Tomori non sono più convincenti ed ecco che allora Maldini e Massara chiedono uno sconto al Chelsea per il riscatto del difensore inglese.

In tantissimi l’avevano paragonato a Nesta, perchè le sue prime apparizioni al Milan avevano talmente convinto l’ambiente milanese che il tecnico della squadra Stefano Pioli lo ha preferito tantissime volte al capitano Romagnoli, ma adesso sembra finita la luna di miele milanese del giovane difensore centrale inglese. Si, perchè le ultime, recenti prestazioni non sono state assai convincenti ed ecco che i dirigenti Maldini e Massara stanno iniziando a fare le loro considerazioni sul difensore classe 1997.

Se, infatti fino ad un mese fa sembrava ad un passo il riscatto dal Chelsea, adesso è sorto più di un dubbio, troppi errori del difensore nelle ultime decisive partite della squadra rossonera, troppo sbagliato l’atteggiamento, ed il Milan non è così tanto sicuro di sborsare 28 milioni di euro per il suo riscatto. E secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Maldini e Massara starebbero lavorando sotto traccia, per ottenere uno sconto dal club londinese. Il club di Abramovic, ancora non ha dato una risposta certa su questo discorso, ma una cosa sembra scontata, se non dovesse accontentare la richiesta dei dirigenti rossoneri, difficilmente il Milan potrebbe riscattare il giovane 22enne difensore. Potrebbe quindi essere finita dopo un anno in chiaroscuro l’avventura di Fikayo Tomori al Milan.