Calciomercato Milan – La politica aziendale della società meneghina ormai è nota a tutti. Il fondo Elliott vuole investire in giocatori giovani, talentuosi e futuribili. Fatta eccezione per giocatori di qualità come Kjaer e Mandzukic e sovrannaturali come Zlatan Ibrahimovic. I big three dovranno guidare i più giovani sulla retta via e il resto verrà da se.

Fikayo Tomori, arrivato dal Chelsea nella sessione di mercato invernale ha convinto tutti. Ha 23 anni ed è un difensore giovane. Finora ha giocato poco, visto che alle spalle ha una sola stagione intera da titolare. E al Milan in poco tempo ha mostrato tutte le sue qualità. Dunque vale 28,5 milioni di euro questo giocatore? La risposta è sì, ma per prima di acquistare bisogna vendere.

Calciomercato Milan, Tomori resta a una condizione: doppia cessione

L’obiettivo del Milan è provare a chiedere uno sconto sul diritto di riscatto al Chelsea, ma non sarà semplice perché da un lato Thomas Tuchel vorrebbe riaverlo e dall’altro Marina Granovskaia cercherà di incassare il più possibile dalla sua cessione.

Per trattenerlo al Milan servirà quindi un tesoretto da 28 milioni di euro che si può ricavare dalla cessione di due giocatori attualmente in prestito al Parma e all’Atalanta. Andrea Conti è in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza per 7 milioni, mentre Mattia Caldara potrebbe essere riscattato a 16 milioni. I due sono ai margini del progetto del club meneghino e rappresentano un’occasione per raccogliere quel tesoretto che oggi serve per il riscatto di Tomori.