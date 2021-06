Il Milan ha deciso per Tomori, il giovane difensore verrà riscattato dal Chelsea. Si cerca solo di far abbassare le pretese ai Blues che chiedono 28 milioni di euro..

Calciomercato Milan

Il Milan sembra aver deciso sul futuro di Tomori. Il difensore arrivato in prestito dal Chelsea lo scorso mese di gennaio continuerà ad avere un ruolo da titolare nella formazione rossonera anche durante la prossima stagione.

Calciomercato Milan, a breve il riscatto di Tomori

A Milano si sta trattando la questione Fikayo Tomori. Il difensore centrale di origini canadesi ma naturalizzato inglese, classe 1997, ha convinto tutti nei suo primi cinque mesi con la maglia del Milan. Figura essenziale in campo per Stefano Pioli che infatti gli ha consentito di collezionare 22 presenze tra campionato e coppe.

Il giovane difensore ha segnato anche un gol importante a Torino contro la Juventus e scalzato, di fatto, il capitano Alessio Romagnoli dal ruolo di titolare. Il Milan, che a gennaio aveva rilevato Tomori dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto, vuole esercitare tale diritto, fissato, come ormai noto, in 28 milioni di euro. Il club di Via Aldo Rossi sta cercando la strategia giusta per cercare di convincerei neo campioni d’Europa ad abbassare un po’ le pretese sul prezzo del cartellino del giocatore. D’altra parte non sembra facile, gli inglesi non hanno intenzione di applicare sconti.