Calciomercato Milan, Tonali giura fedeltà: “Voglio diventare una bandiera”

Sandro Tonali è diventato il punto cardine del Milan. Il giocatore, arrivato dal Brescia in questi mesi ha scavalcato le gerarchie di Pioli ed è diventato un calciatore importante per la squadra rossonera.

«Onestamente no. Ma noi pensiamo a noi stessi: la continuità sta facendo la differenza, siamo partiti come lo scorso anno con idee ben precise, grazie al lavoro di Pioli e alla vicinanza del club. La strada è quella giusta».

Voto al Milan in questo inizio di stagione: 10 come le vittorie in campionato?

«Troppo alto. Anche perché in Champions non siamo andati bene. In campionato siamo da 9, per come stiamo giocando e dimostrando di essere una squadra in tutte le partite. Il 10 arriverà solo se vinciamo lo scudetto».

Lei è stato il primo a sdoganare la parola scudetto.

«Tutti crediamo nello scudetto ed è giusto così. Se in 11 partite, non due, abbiamo dimostrato di potercela giocare, vuol dire che siamo una grande squadra. E quindi abbiamo il dovere di crederci».

Perché tanta differenza tra serie A e Champions?

«Sono due competizioni completamente diverse, in tutto. Le prestazioni a volte ci sono state, non il risultato. Non cerco alibi ma con arbitraggi forse diversi e occasioni sfruttate meglio avremmo un’altra classifica».

Risposta secca: siete i favoriti per lo scudetto?

«No, il campionato è lunghissimo ed è difficile dire se esiste davvero una favorita. Noi continuiamo sulla strada iniziata lo scorso anno. E non vogliamo fermarci».

Ora vincete anche gli scontri diretti.