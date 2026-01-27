Il calciomercato Milan non si ferma mai e durante le ultime ricerche per trovare un nuovo difensore, il mirino si è fermato su un giocatore del Bayern Monaco: Ljubo Puljić.

Calciomercato Milan, idea Ljubo Puljić, classe 2007, in forza al Bayern

Non solo un’idea, ma una vera e propria intenzione seria quella del Milan. I rossoneri hanno puntato con decisione su Ljubo Puljic, difensore centrale di origine croata, classe 2007 in forza al Bayern Monaco. Il giovanissimo difensore, che continua a dimostrare in campo il suo talento, si presenta come un mancino di 194 centimetri, che milita già nella nazionale Under 19.

Ljubo è l’obiettivo principale per rinforzare il Milan Futuro di Massimo Oddo, seguendo la scia di colpi di prospettiva come il recente arrivo di Cissé. Per poi passare in prima squadra appena sarà pronto. L’interesse attuale del Milan è di trovare talenti da formare per il futuro. Puljić è arrivato in Germania dall’Osijek, pagato circa 3 milioni di euro, ma oggi ne vale già molti di più. Puljic, osservato dagli addetti ai lavori di Milanello, è finito nel mirino dei rossoneri che intendono battere la concorrenza europea per assicurarsi uno dei profili difensivi più promettenti del panorama internazionale.