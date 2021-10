Calciomercato Milan, UFFICIALE: ecco il sostituto di Maignan

Ufficializzato l'arrivo del portiere campano ex Bologna e Roma che arriva fino a giugno.

Se ne parlava già da ieri e in questi minuti è arrivata l’ufficialità, il portiere Antonio Mirante ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoneri fino a giugno.

Tutto è cominciato prima dell’operazione di Maignan, che ora costringerà il giocatore a stare fermo ai box per 10 settimane e a rientrare con l’anno nuovo. Una volta operato il portiere la dirigenza rossonera ha accelerato l’arrivo di Antonio Mirante per la porta. Il giocatore classe 1983, che ha firmato un contratto fino a giugno (con opzione di rinnovo) si giocherà il posto con Tatarusanu in attesa che rientri Plizzari, anche lui infortunato.

Milan, ecco Mirante. Si giocherà il posto con Tatarusanu

Questo il comunicato da parte dei rossoneri: “AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Mirante. Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della Stagione Sportiva. Mirante nel corso della carriera ha difeso le porte di Crotone, Siena, Juventus, Sampdoria, Parma, Bologna e Roma e da oggi indosserà la maglia rossonera numero 83″.

Il portiere dopo aver svolto le visite mediche ha firmato il contratto nella sede rossonera e si metterà subito a disposizione della squadra di Pioli.