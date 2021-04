Calciomercato Milan, pronto un quadriennale per il nuovo esterno

Il Milan tenta il tutto per tutto per Lucas Vazquez del Real Madrid. La situazione

Il Milan in vista della prossima stagione punta ad individuare un nuovo esterno destro. Dalla Spagna arrivano rumors riguardanti Lucas Vazquez

I vertici dirigeniziali rossoneri sono alla prese con le questioni rinnovi che stanno togliendo molto tempo ed energia a Maldini e Massara. Restano ancora incerte le presenze al Milan di Gigio Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu. I due hanno un contratto che scade a giugno e al momento la fumata bianca sul rinnovo non è ancora arrivata. Resta da sciogliere il nodo Zlatan Ibrahimovic; anche il contratto dello svedese scade a giugno ma l’attaccante potrebbe firmare il rinnovo anche al termine della stagiona con l’obiettivo Champions League centrato. Sicuramente il ritorno nella Coppa più importante d’Europa stravolgerà e non poco il prossimo mercato perché serviranno rinforzi di qualità e soprattutto di esperienza. La società, seppur alle prese con queste questioni contrattuali, lavora anche per il mercato in entrata.

Calciomercato Milan, proposto un quadriennale per Vazquez

Il nome che piace da tempo al Milan è quello di Lucas Vázquez, classe 1991 del Real Madrid. Lo spagnolo è in scadenza di contratto e non dovrebbe rinnovare con i Blancos. Il calciatore nella sua avventura a Madrid è cresciuto e ha vinto moltissimo. Con il tempo, oltre a ricoprire il ruolo di esterno destro, ha imparato a giocare in tutte le posizioni della fascia rendendolo quindi un calciatore molto duttile. Come riportato da calciomercato.it, il su futuro sarà lontano dalla Spagna visto che ha rifiutato l’ultima proposta dei dirigenti madrileni. Un’offerta che comprendeva la riduzione dello stipendio pari al 10%.

Secondo quanto riferito da ABC i rossoneri sarebbero disposti ad offrirgli un quadriennale a più di 3,5 milioni a stagione. Cifra che percepisce attualmente al Real. Sul giocatore, però, c’è da registrare l’interesse anche di altre squadre come Manchester United, Chelsea e in primis del Bayern Monaco. Il Milan ci proverà consapevole delle difficoltà presenti nell’affare e tendo presente che dovrà vedersela con diversi club di primissima fascia.