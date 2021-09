Calciomercato Milan, via Kessie? Il sostituto un campione del mondo

Il mancato rinnovo da parte di Kessie, ha spinto il Diavolo a muovere i primi passi per plasmare la squadra del futuro. Avviate le prime mosse in Europa.

Il Diavolo ha messo gli occhi sul centrocampista della Bundesliga

Paolo Maldini è instacabile. Se in superficie il suo Milan sta conducendo un ottimo avvio di campionato con una rosa giovane e granitica che dà a Pioli enormi certezze, sotto traccia il direttore tecnico intesse la trama per portare a termine un’operazione low cost. E’ noto, da qualche tempo ormai, che Kessie il prossimo anno probabilmente abbandonerà la compagine rossonera. Il suo contratto scadrà a giugno 2022, e il suo agente ha più volte deciso di non voler prolungare il matrimonio con la squadra di Milanello. E, per dormire sonni tranquilli, la dirigenza ha già avviato i contatti per evitare di lasciare il centrocampo orfano di risorse tecniche di indiscusso valore.

L’erde di Kessie proviene dalla Germania

Il duo Maldini-Massara ha messo nel mirino Corentin Tolisso, classe 1994, attualmente in forza al Bayern Monaco. Il centrocampista, che ha anche militato nell’Olympique Lione, ha un contratto che lo lega alla squadra bavarese fino al giugno 2022, e attualmente non ha ancora rinnovato. Nonostante la giovane età ha già vinto praticamente tutto. Nel suo palmarès spiccano la Coppa del Mondo conquistata con la Francia di Mbappè nel 2018 e la Coppa dei Campioni ottenuta nel maggio 2020. Per il Milan si tratterebbe del colpo di mercato ideale, visto che a parametro zero potrebbe arrivare un calciatore di valore, dotato di un’enorme esperienza internazionale.