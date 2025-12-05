L’Inter ha un “pallino” fisso: Manu Koné. La società nerazzurra ha avviato di nuovo contatti con la Roma per cercare un varco per arrivare al francese. Non sarà semplice, non solo dal punto di vista economico, anche perché i capitolini oppongono resistenza.

Calciomercato Inter, Manu Koné: impossibile liberarlo a gennaio

Mentre l’Inter ha fretta di concludere con il giocatore, la Roma non ha alcuna intenzione di liberarlo prima di giugno. Manu Koné è arrivato in capitale nell’estate del 2024, voluto fortemente da Daniele De Rossi. Un grande intuito portare un giocatore del genere nel proprio organico perché il valore della tecnica del francese è inestimabile.

Non solo fortemente voluto da De Rossi, anche Gasperini e l’intera società lo hanno confermato in questa stagione. Ai tempi del mercato estivo 2024, la Roma non ha avuto poche difficoltà per averlo, un duello di mercato vinto col Milan quasi al gong finale e i giallorossi sono riusciti a portarlo nella Capitale per 18 milioni di euro. Ma oggi il valore del francese è quasi triplicato. La Roma lo valuta oltre 50 milioni e coi Mondiali in arrivo può aumentare ancora di più. Per averlo c’è la fila, non solo l’Inter, anche tante big d’Europa sono in agguato, soprattutto il Paris Saint-Germain squadra che tifa fin da piccolo e potrebbe convincerlo in poco tempo a partire.