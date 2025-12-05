Sorteggio Mondiali 2026: orario e dove vedere in tv

Il grande giorno è arrivato. Oggi, venerdì 5 dicembre, iniziano a prendere maggiore forma i Mondiali di calcio 2026. A Washington, negli Stati Uniti, verranno definiti i gironi del torneo. La grande competizione calcistica, in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026, si giocherà tra Usa, Messico e Canada.

Sorteggio Mondiali 2026, orario e dove vedere

Le 42 squadre già certe della qualificazione e le 6 squadre che a marzo parteciperanno agli spareggi conosceranno così il loro cammino nella manifestazione con la divisione iniziale nei 12 gironi. Ecco orario della cerimonia, dove vedere il sorteggio e tutte le regole da sapere. Il sorteggio dei Mondiali di calcio 2026 inizierà oggi, venerdì 5 dicembre, alle 18 ora italiana e sarà visibile in diretta su Sky Sport, ma anche in streaming su NOW, Sky Go, Fifa+ e Dazn.

Sorteggio Mondiali 2026, come funziona

Per il sorteggio funziona così: i paesi ospitanti, Canada, Messico e Stati Uniti, saranno assegnati al primo Pot, mentre le altre 39 squadre qualificate saranno distribuite nei quattro Pot di dodici squadre ciascuna, basate sulla classifica mondiale Fifa maschile. Infine, i due posti riservati alle squadre del torneo di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026, così come i quattro posti relativi alle qualificazioni europee, saranno assegnati al quarto Pot.

Pot 1: Canada, Messico, Stati Uniti, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio e Germania

Pot 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran PR, Repubblica di Corea, Ecuador, Austria e Australia

Pot 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita e Sudafrica

Pot 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Qualificazioni Europee A, B, C e D, Qualificazioni Fifa 1 e 2