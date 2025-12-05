La Lazio batte il Milan con il cuore e tutte le forze che ha. Al di là delle grandi difficoltà avute, e degli infortuni che Sarri affronta settimana dopo settimana, la formazione biancoceleste è riuscita a qualificarsi ai quarti di Coppa Italia. La società dovrà fare qualcosa di più per il calciomercato Lazio e a gennaio il “sogno” del Comandante resta Lorenzo Insigne.

Calciomercato Lazio, Insigne a gennaio? La risposta di Sarri

Le voci di un arrivo di Lorenzo Insigne in capitale circolano da mesi e, ieri, in conferenza stampa post Lazio Milan, vinto all’Olimpico dalla formazione di Formello, grazie al gol di Zaccagni, Maurizio Sarri ha affrontato anche il tema mercato, soprattutto per quanto riguarda il possibile arrivo a gennaio di Lorenzo Insigne.

Maurizio Sarri sull’arrivo di Insign: “Arriva? Non ne ho idea. Avevamo parlato di altri ruoli, una volta sistemati quelli la considerazione spetta poi in un secondo momento alla società. Io sono molto affezionato a lui, quasi come un figlio, ho passato anni bellissimi insieme. Poi bisogna fare i conti con la società, i ruoli indispensabili erano altri”.