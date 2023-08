Calciomercato Monza, Galliani si espone: “Colombo è il nostro primo obiettivo, su Miretti…”

Il Monza vuole completare con il botto la campagna acquisti, con l’ad Galliani che ha fatto il punto sulle trattative dei brianzoli a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Ecco le parole dell’ad i microfoni di MonzaNews:

“Ci serve una punta, punto e basta. Il Monza cerca soltanto un attaccante per completare il reparto. No, l’obiettivo principale resta Lorenzo Colombo del Milan. Vediamo, noi siamo sul ragazzo da tempo. Se il Milan prenderà un altro attaccante, arriverà da noi. La formula non l’abbiamo ancora discussa. Miretti? Ci piace, ma non è detto che la Juve lo lasci partire. Ma siamo pronti ad alternative, abbiamo anche altre 2/3 idee. Potrebbero partire Antov, Anastasio e Samprisi, gli altri restano tutti. Ho letto che si scrive di una possibile cessione di Andrea Carboni. E’ falso, su di lui abbiamo fatto un investimento importante“.