Calciomercato Napoli, futuro in bilico per l’attaccante | Rudi Garcia pensa al sostituto

La priorità del mercato del Napoli in questo momento è la ricerca di un difensore che sostituisca Kim: nonostante ciò, per la squadra di De Laurentiis ci sono anche altre questioni da risolvere, come ad esempio il futuro di Hirving Lozano. Il messicano ha il contratto in scadenza nel 2024 e un ingaggio molto alto che De Laurentiis non vuole rinnovare.

Calciomercato Napoli, Lozano in bilico: spuntano i possibili sostituti

Come riporta calciomercato.com, la doppia possibilità messa sul piatto da De Laurentiis è rinnovo al ribasso (si tratta di circa 3 milioni a stagione) oppure cessione in questa finestra di mercato. Come sostituti, oltre a Orsolini e Tetè, in cima alla lista resta sempre Edon Zhegrova, classe ’99 del Lille. Una valutazione assolutamente abbordabile perché per portarlo via dalla Francia ci vorrebbero 10-15 milioni. Prima, però, serve l’uscita di Lozano.