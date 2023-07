Calciomercato Napoli, trovato il sostituto di Lozano | Di chi si tratta

Hirving Lozano è arrivato a Napoli nell’agosto del 2019, acquistato dal PSV per una cifra pari a 38 milioni di euro più bonus, gran vetrina per il messicano fu il mondiale disputato in Russia nel 2018, dove con le sue giocate e gol si mise in mostra incantando parecchi top team europei. Ad oggi la situazione è ben diversa, l’ala messicana non ha mai pienamente convinto il popolo partenopeo ed ora rischia l’esclusione dai piani tecnici di Rudi Garcia per la stagione 2023/2024.

Calciomercato Napoli, Orsolini in se parte Lozano: piace anche Lindstrom

Il Napoli di De Laurentiis è stato chiaro con Hirving Lozano mettendolo alle strette: o rinnova a cifre più basse rispetto ai 4,5 milioni di euro a stagione percepiti attualmente o va via quest’estate, avendo un contratto in scadenza a giugno prossimo. Se i partenopei riusciranno a piazzare il messicano (cosa ad oggi complicata), entrerà nel vivo un casting, già cominciato, legato al sostituto. Stando a quanto si legge sulle colonne de Il Mattino, sono due le piste seguite dal Napoli, una in Italia e l’altra all’estero. Riccardo Orsolini è da tempo sotto i radar degli azzurri. Il centrocampista del Bologna si sta guardando intorno, è seguito anche da Lazio e Fiorentina, chiede un paio di milioni di euro d’ingaggio, una cifra che i campioni d’Italia potrebbero permettersi mentre i rossoblù stanno facendo difficoltà (sono fermi a 1,5 milioni). Jesper Lindstrom è un profilo più duttile, ala ma anche centrocampista dell’Eintracht Francoforte. Prima, però, c’è da risolvere la questione Lozano.