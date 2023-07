Calciomercato Roma, spunta il centrocampista ex Napoli | I dettagli

Aspettando di capire come finirà la situazione legata all’attaccante, in casa Roma si continua a lavorare al centrocampo, visto che Mourinho ha bisogno di un colpo in mediana visto il solo Cristante davanti alla difesa.

Calciomercato Roma, è Fabian Ruiz il colpo a centrocampo

Perso Sabitzer, ai giallorossi restano i nomi di Wijnaldum e Renato Sanches, che a Mourinho piace parecchio e che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, operazione simile fatta lo scorso anno con l’ex Liverpool. Non ci sono solo loro che potrebbero arrivare dal Psg perchè il tecnico portoghese stima parecchio anche Fabian Ruiz e che con l’offerta giusta potrebbe lasciare Parigi.