Calciomercato Napoli, Manolas in uscita: pronto il sostituto

Il Napoli sta vivendo il suo primo vero momento difficile nel corso di questa stagione comunque fin’ora molto positiva, la sconfitta subita al ‘Maradona’ contro l’Atalanta ha confermato le difficoltà della squadra di Spalletti, che deve fare i conti con diverse assenze pesanti, una in particolare però fa storcere il naso ai più maliziosi.

Kostas Manolas è infatti da diverso tempo indisponibile per gli azzurri e il suo ultimo gettone risale addirittura al 21 ottobre in occasione della partita di Europa League contro il Legia Varsavia, poi il buio. Una contrattura al gluteo prima, una lunga gastroenterite dopo ha costretto il tecnico dei campani a dover fare di necessità virtù lanciando sempre più spesso il suo sostituto Rrahmani, che adesso nelle gerarchie dei partenopei è diventato un titolare inamovibile al fianco di Koulibaly che però dovrà essere anch’esso sostituito, dato l’infortunio occorsogli nella partita pareggiata contro il Sassuolo.

In questo senso ora come non mai servirebbe l’apporto del greco classe ’91 che già in estate però aveva manifestato la volontà di tornare in patria, più precisamente nell’Olympiacos, la trattativa però non andò a buon fine e l’ex difensore della Roma è rimasto a disposizione di Spalletti.

Le prossime partite stabiliranno se Manolas vorrà rimettersi totalmente in gioco per la causa della sua squadra oppure sancirà la definitiva volontà del calciatore di abbandonare il club di De Laurentiis, che, in questo caso, si libererebbe comunque di un ingaggio molto pesante equivalente a 4,5 milioni di Euro: sicuramente un emolumento eccessivo per un giocatore che a tutti gli effetti ad ora risulta una riserva.