Calciomercato Napoli, rinnovo di Osimhen vicino, ma il PSG non molla

31 luglio, segnatevi questa data: sarà il giorno in cui capiremo il futuro del numero 7 del Paris Saint Germain, Kylian Mbappé. Il mancato rinnovo del francese potrebbe cambiare del tutto gli equilibri del calciomercato europeo. Le scelte dell’ex campione del Mondo interessano soprattutto al Napoli poiché, in caso di addio da parte dell’attaccane francese, il PSG con molta probabilità punterebbe su Victor Osimhen, anche se molte indiscrezioni parlano di un interesse concreto dei parigini nei confronti di Kolo Muani.

Calciomercato Napoli, continuano i dialoghi tra Osimhen e De Laurentiis

Nel frattempo continuano i dialoghi tra il Napoli e l’attaccante nigeriano per il rinnovo del contratto. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato alla Domenica Sportiva, in onda su RAI 2, De Laurentiis avrebbe proposto a Osimhen il rinnovo di contratto dal 2025 al 2027, con un ingaggio di 7 milioni di euro a stagione, e l’inserimento di una clausola fissata a 100 milioni di euro. Quest’ultima condizione però non sarebbe gradita dall’agente del calciatore ex Lille, Calenda, il quale chiede che la clausola sia inferiore ai 100.