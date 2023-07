Calciomercato Napoli, vicino l’arrivo del difensore: ecco cosa manca

Il Napoli è alla ricerca di un difensore che possa sostituire al meglio il partente Kim. Sono diversi i nomi sul taccuino del presidente Aurelio De Laurentiis ma uno su tutti sembra essere in vantaggio. Stiamo parlando di Ko Itakura, difensore del Borussia Monchengladbach che ha fatto parte della scuola Manchester City.

Ecco quanto costa il difensore

Per il difensore il club tedesco chiede tra i 12 e i 15 milioni di euro, cifra abbordabile per i partenopei specialmente dopo che incasserà più di 50 milioni dalla cessione di Kim. Per l’arrivo del giapponese manca ancora un assalto concreto da parte del Napoli che sembrerebbe essere in pole per l’acquisto ma sul giocatore c’è anche l’interesse del Tottenham e dell’Al-Nassr. Le alternative, anche se più costose, restano Kilman e Le Normand.