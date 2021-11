Calciomercato Napoli, scelto il sostituto di Insigne | La trattativa

Jérémie Boga obiettivo del Napoli

Il rinnovo di Insigne tarda ad arrivare, in casa Napoli si pensa al sostituto individuato in Jeremie Boga del Sassuolo. L’esterno mancino di 24 anni e internazionale assoluto con la Costa d’Avorio, ha molti corteggiatori e la sua prestazione è fuori discussione. Nonostante in questa stagione abbia saltato 5 delle 13 partite giocate dalla sua squadra, nelle 8 a cui ha partecipato ha avuto il tempo di firmare 3 assist.

Boga si sta confermando giocatore di qualità, estroso capace di strappi decisivi durante il match, giocatore decisivo che a Napoli troverebbe forse l’ambiente ideale per il definitivo salto di qualità. Attaccante moderno in grado di attaccare gli spazi, come piace a Spalletti. Il Napoli ci prova, avviati i primi contatti col Sassuolo. Il dopo Insigne è già deciso.