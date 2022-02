Calciomercato Napoli: un altro big pronto a dire addio?

Il Napoli rischia di perdere un altro big a parametro zero. Le parti si incontreranno ancora per discutere il rinnovo del contratto

Il contratto del giocatore è in scadenza il prossimo giugno

Dopo Lorenzo Insigne un altro big tiene il Napoli con il fiato sospeso. Si tratta di Ospina che ha il contratto in scadenza la prossima estate. La società partenopea, secondo numerosi rumors, ha ribadito al giocatore che un suo eventuale prolungamento corrisponderà ad una drastica riduzione dell’ingaggio. Il portiere non sembra intenzionato ad accettare la proposta di rinnovo che gli è stata inoltrata. Su di lui si registra l’interesse di un altro club della massima serie.

La Lazio di Sarri tenta Ospina

I biancocelesti di Maurizio Sarri sono ormai rassegnati a perdere Strakosha al termine della stagione in corso. Claudio Lotito, secondo Tuttomercatoweb, avrebbe giá avuto un’interlocuzione con l’ entourage del portiere, invogliato dall’ opportunità di prenderlo a parametro zero. Ospina, per l’undici laziale, rappresenterebbe un innesto di esperienza, frutto anche delle stagioni passate alle pendici del Vesuvio. Ma nonostante tutto il colombiano potrebbe anche accettare di proseguire con la maglia azzurra.