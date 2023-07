Calciomercato Napoli, Zielinski verso l’Arabia Saudita: servono 25 milioni

L’Arabia Saudita non ha intenzione di fermarsi a fare spese folli accaparrandosi i migliori giocatori della nostra Serie A. L’ultimo nome in ordine cronologico è quello di Piotr Zielinski che, stando a quanto riportato da La Repubblica, sarebbe finito fortemente sotto i riflettori dell”Al-Ahli che ha offerto un triennale da 36 milioni di euro, 12 a stagione, più diversi benefit all’attuale centrocampista numero 20 del Napoli.

Calciomercato Napoli, per Zielinski ADL chiede 25 milioni

Per il trasferimento del centrocampista polacco in Arabia Saudita, il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis non è disposto a scendere sotto i 25 milioni di euro, valutazione forse azzardata se si pensa che il contratto del giocatore scade in giugno 2024 e se si tiene conto del forte interesse della Lazio dell’ex allenatore Maurizio Sarri. Si attende la proposta ufficiale dalla Saudi League mentre l’ex Udinese ed Empoli oggi stesso potrebbe accettare la proposta.