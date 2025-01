Calciomercato, nuova offerta dallo United per Dorgu

Calciomercato, Dorgu direzione Manchester?

L’obiettivo di mercato del Manchester United è Patrick Dorgu. L’esterno danese del Lecce, classe 2004, stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, sarebbe finito nel mirino del club britannico, pronto a rilanciare per una nuova offerta. Dopo una prima di circa 25 milioni, i Red Devils potrebbero presentare una cifra non lontana dai 40 richiesti dal club salentino. Le voci su Dorgu hanno riguardato, nelle scorse settimane, anche Napoli e Juventus, sui cui il club potrebbe insistere in caso di addio di Cambiaso.