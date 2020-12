Calciomercato, obiettivo Vazquez: Lazio insidiata da una big

L’argentino è in uscita dal Siviglia. La Lazio lo segue da tempo ma il Milan fiuta l’occasione

Come riferito da calciomercatoweb, su Franco Vazquez del Siviglia non c’è solo la Lazio. I biancolesti seguono il giocatore argentino da molto tempo e a gennaio potrebbe lasciare il Siviglia perché è in scadenza di contratto. Sulle tracce dell’ex Palermo c’è da registrare anche l’interesse del Milan che vorrebbe prenderlo a parametro zero per la sessione di mercato estiva. Vazquez è il piano di riserva considerando il futuro incerto di Brahim Diaz che potrebbe tornare al Real Madrid e tenendo conto anche della questione del rinnovo contrattuale di Hakan Calhanoglu.