Calciomercato, offerta monstre del Tottenham alla Juventus

Il Tottenham fa sul serio per Paulo Dybala, gli inglesi di Mourinho pronti a tutti per il 10 bianconero.

Paulo Dybala obiettivo numero 1 del Tottenham di Mourinho. Come riporta www.todofichajes.com, gli inglesi avrebbero messo sul piatto 70 milioni di euro per strappare l’argentino ai campioni d’Italia. Un’offerta monstre che potrebbe far vacillare la Juventus. Sarà addio già a gennaio? I rapporti tra Dybala e la Juve non sembrano più solidi, l’addio non è da escludere. Il Tottenham tenta l’assalto, sarà quello decisivo?