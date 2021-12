Calciomercato Parma, cessioni e rinforzi: la lista delle trattative

Dopo diciotto partite di campionato l’avventura del Parma in serie B non si può etichettare come molto positiva, i crociati hanno totalizzato 23 punti oltre ad aver cambiato guida tecnica nel corso della stagione, sostituendo l’ormai ex Enzo Maresca con il più esperto Beppe Iachini, che sarà chiamato ad effettuare una rimonta importante che ora vede la squadra ducale distante cinque punti dall’ottavo posto, ultimo disponibile nella griglia play off occupato attualmente dal Frosinone e ben nove punti dal secondo posto, occupato adesso dal Brescia, che significherebbe promozione diretta.

Per questo i ducali avrebbero intenzione di intervenire in maniera mirata nel mercato invernale che sta per aprire i battenti ed a tal proposito è stata registrata già qualche settimana fa l’acquisizione dell’ex terzino del Palermo Andrea Rispoli, svincolato e sotto la voce cessioni si potrebbe profilare a breve un accordo con il Reims (società che milita nella ligue 1 francese) sotto forma di prestito con obbligo di riscatto per quanto riguarda il difensore Maxime Busi, prelevato lo scorso anno per una cifra vicina ai 7 milioni di Euro.

Diversi sembrerebbero i calciatori sotto la lente d’ingrandimento della squadra allenata dall’ex tecnico della Fiorentina, alcuni nomi potrebbero essere rappresentati dal centrocampista della Fiorentina Benassi, il difensore del Sassuolo Goldaniga, Mancuso, bomber dell’Empoli, Piccoli, attaccante dell’Atalanta oltre che la suggestione che porta il nome di Franck Ribéry, fantasista della Salernitana che potrebbe presto salutare la serie A; sul fronte cessioni invece potrebbero salutare oltre al già citato Busi, il difensore Dierckx, l’estremo difensore Sepe oltre agli attaccanti Siligardi e Man, movimenti di mercato importanti quindi in casa Parma, che punta ad una seconda parte di stagione da protagonista.