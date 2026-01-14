Calciomercato Pisa: davvero Joao Pedro potrà essere di aiuto per la salvezza?

Il Pisa era alla ricerca di una punta di esperienza che avesse già giocato nel campionato di Serie A ed a quanto pare secondo quanto riporta Pedulla’ il club nerazzurro starebbe trattando Joao Pedro.

L’ex Cagliari è attualmente impegnato nel campionato messicano nelle file del San Luis, con cui in diciotto partite ha realizzato 13 reti. Joao Pedro ha giocato nel Cagliari per diverse stagioni per poi andare in Turchia, Brasile, nella B inglese ed infine in Messico.

Con i suoi 33 anni ha maturato molta esperienza nel nostro campionato, ma ci sembra l’ennesima scommessa dopo gli arrivi di Cuadrado ed Albiol che ad oggi sono stati più fuori dal campo.

Attendiamo gli sviluppi della trattativa che potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore.