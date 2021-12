Calciomercato Pisa: il rinforzo potrebbe venire dalla Roma

Il Pisa alla ricerca di rinforzi dalla Roma

Il Pisa dei Miracoli è campione d’Inverno del campionato di Serie B, contro tutti i pronostici è primo con quattro lunghezze di vantaggio sul Brescia.

A questo punto il Presidente Corrado ed il proprietario Knaster, vogliono fare l’impresa, la promozione in Serie A dopo più di 30 anni dall’ultima volta è impresa possibile.

Serve sicuramente qualche rinforzo alla squadra nerazzurra, sia in difesa che in attacco per coprire la momentanea assenza dal gol del bomber Lucca.

Secondo quanto riporta Seriebnews, il Pisa guarda alle giovani promesse della Roma, tre i nomi che si fanno , si tratta di Darboe, Missori e Zalewski.

Tutti e tre sono stati convocati da Mourinho in prima squadra ed hanno giocato sia in Campionato che in Conference League. Darboe è un mediano classe 2001, Zalewski è un trequartista mentre Filippo Missori copre il ruolo di esterno destro.

Uno dei tre potrebbe avere già le valigie pronte con destinazione Pisa-