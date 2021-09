Calciomercato, Pogba in uscita: tre club sul francese

Il centrocampista, in uscita dal club inglese potrebbe fare il percorso inverso di Cristiano Ronaldo, trasferitosi da poco al Manchester United.

Paul Pogba potrebbe lasciare presto il Manchester United. Il giocatore francese ha un contratto che scade nel 2022 e non sembra avere intenzione di rinnovarlo. Il suo procuratore Mino Raiola, non uno qualunque si è già messo a lavoro per trovargli una squadra a partire dal prossimo e garantirgli un ingaggio superiore a quello percepito fino ad ora.

Su Pogba ci sono 3 grandi club

Non è un mistero che Paul Pogba piaccia alla Juventus e per il giocatore sarebbe una meta più che gradita visto che il calciatore ha già giocato nella Juventus dal 2014 al 2016 mettendo a segno 20 reti in maglia bianconera.

I tifosi della Juventus sognano quindi il ritorno del centrocampista francese soprattutto dopo che Cristiano Ronaldo ha lasciato proprio il club bianconero per approdare al Manchester United.

Pogba non piace però solamente alla Juventus visto che anche il Psg di Pochettino e il Real Madrid sono vigili sul giocatore. Il club di Leonardo dopo aver concluso una squadra stellare grazie agli arrivi di Donnarumma, Sergio Ramos e Leo Messi vuole un’ultima pedina a centrocampo per affiancargli due grandi calciatori come Verratti e Wijnaldum.

Il Real Madrid di Ancelotti che ha preso Camavinga dal Psg ma si è visto sfumare Mbappè per una cifra vicina ai 200 milioni di euro(e non è detto che non ci riproverà a gennaio)proprio dal Psg, è in cerca di qualche rinforzo dal mercato per lottare nella Liga insieme all’Atletico Madrid(che ha ripreso Griezmann) e al Barcellona, ma possibilmente per primeggiare in Champions League, con gli spagnoli che se la dovranno vedere prossimamente con l’Inter di Dzeko e Simone Inzaghi.