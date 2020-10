Real Madrid e Manchester United pronte a tutto per assicurarsi Haaland, l’attaccante diventa obiettivo numero 1 dei due club

Come riporta “Don Balon” il Real Madrid considera Haaland l’accattante perfetto per raccogliere l’eredità di Karim Benzema, ormai ai titoli di coda con la maglia delle merengues. Per il giovane attaccante del Borussia Dortmund il Real sarebbe disposto a spendere fino a 100 milioni di euro nella prossima sessione di mercato. Pronto a far follie anche il Manchester United che potrebbe presentare un’offerta economica ancora più elevata per portarsi a casa il cartellino del giocatore.