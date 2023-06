L'esterno resta in uscita dal club giallorosso

Tiago Pinto continua a lavorare al problema cessione. Il gm giallorosso deve ancora definire la trattativa col Celta Vigo per la cessione di Carles Perez. Il club spagnolo offre 4 milioni per l’esterno ex Barca a fronte però di una richiesta di 6,5 milioni di euro da parte del club giallorosso. Questo quanto affermato da Sky Sport.