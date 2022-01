Calciomercato Roma, ad un passo il centrocampista: Tiago Pinto vicinissimo a chiudere

La Roma continua la propria manovra di rafforzamento in vista della seconda parte della stagione, ormai assicuratisi le prestazioni del terzino destro Maitland-Niles, i giallorossi puntano ad intervenire ancora una volta sul mercato, questa volta nello specifico a centrocampo, dove il nome caldo è Sergio Oliveira del Porto.

FORMULA – Il ventinovenne centrocampista portoghese infatti è molto seguito da Tiago Pinto, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con il club andaluso e potrebbe chiudere l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di Euro, più eventuali 3 di bonus al verificarsi di determinate condizioni pattuite in precedenza.

INTERMEDIARIOINFLUENTE – Il classe’92 è seguito da Jorge Mendes (lo stesso procuratore che ha in dote lo ‘special one’) ed a tal proposito l’affare conta di potersi chiudere anche in base al fatto che il superprocuratore curi gli interessi di entrambi i portoghesi.

SEGNALI PRECEDENTI – Ad aumentare le probabilità di un suo eventuale trasferimento a Roma ne è la testimonianza del fatto che il centrocampista nelle ultime quattro partite disputate con la maglia dei ‘dragoes’ sia sempre partito dalla panchina, oltre al dato che l’ex tecnico del Chelsea non abbia mai fatto mistero di voler rafforzare la zona nevralgica del campo dal momento in cui almeno uno tra Diawara e Villar sono in partenza da Trigoria.

Sergio Oliveira e la Roma: un matrimonio che sembra vicino a concludersi, nelle prossime ore si avranno sicuramente degli ulteriori riscontri.