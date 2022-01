Calciomercato Roma, Mou ci pensa | Via libera per il giocatore

Mourinho a fine mercato potrà essere soddisfatto delle mosse in casa Roma. Il tecnico portoghese in conferenza stampa ha chiaramente espresso il suo pensiero sul mercato, dove si aspetta un altro acquisto dopo quello di Maitland-Niles dall’Arsenal, che ricoprirà il ruolo di vice Karsdorp. In attesa di un nuovo centrocampista il gm manager giallorosso lavora alle uscite.

LEGGI ANCHE:

Mourinho può così essere soddisfatto del primo acquisto, visto che il calciatore dei Gunners può ricoprire più ruoli e il calciatore va a a completare la batteria dei terzini insieme a Karsdorp, Vina, Spinazzola e appunto il calciatore. Mourinho non ha mai preso in serie considerazioni le opzioni Calafiori e Reynolds, che vista l’inesperienza dei due sono finiti sul mercato. Il primo dopo alcune voci è tornato in orbita Cagliari mentre il secondo è vicinissimo al trasferimento all’Anderlecht.