Houssem Aouar e Evan Ndicka, giunti alla Roma la scorsa estate a parametro zero, potrebbero lasciare il club solo un anno dopo il loro arrivo. Secondo la Gazzetta dello Sport, la possibile decisione non dipende dalla volontà dei giocatori, ma è basata su valutazioni tecniche del club. Mourinho ha recentemente dichiarato che Aouar fatica quando l’intensità delle partite aumenta, mentre Ndicka non convince nella difesa a tre.

I problemi legati agli ingaggi

Il problema principale in entrambi i casi è legato agli ingaggi: Aouar ha un contratto da 2.5 milioni di euro netti annui fino al 2028, mentre Ndicka guadagna circa tre milioni all’anno fino alla stessa data. Nel caso di Ndicka, sono state pagate commissioni di quattro milioni di euro. Nonostante gli infortuni, Ndicka è stato titolare con 18 presenze e oltre 1600 minuti giocati, mentre Aouar ha un minutaggio inferiore con 762 minuti in 15 partite.”