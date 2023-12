Josè Mourinho ha mandato un messaggio alla Roma. Lo Special One ha aperto le porte alla permanenza nella capitale la prossima estate, ma per farlo il club giallorosso deve rinnovare il contratto di Mourinho e porre le basi per una vera e propria rivoluzione con l’inizio di un nuovo ciclo che cambierà molti elementi all’interno della squadra.

La Roma punta sui giovani

Con la permanenza di Mourinho, sono diversi i giocatori che dovrebbero salutare la Roma. Da Rui Patricio a Smalling, passando per Spinazzola, Karsdorp, Celik, Aouar, Renato Sanches e non solo, come scrive il Corriere dello Sport, oltre a qualche incognita, come Belotti, El Shaarawy e forse anche Lorenzo Pellegrini. La Roma dovrà fare i conti con il Fair Play Finanziario e avrà bisogno di una separazione delle strade per rivoluzionare la squadra. Poi rinforzerà i giovani, come Marcos Leonardo o Solet in difesa, e farà spazio per i prestiti, come ha fatto con Lukaku. Infine, il club blinderà Dybala e cercherà di trattenere Big Rom.