Paulo Dybala nella giornata di oggi ha svolto gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio rimediato nella gara contro la Fiorentina. Dagli esami, è stata riscontrata la lesione al flessore della coscia sinistra che costringerà l’attaccante argentino ad uno stop di almeno 3 settimane con rientro previsto per il 2024. Un’autentica tegola per Josè Mourinho dunque che dovrà far a meno ancora una volta della Joya.

Roma, escluse lesioni invece per Azmoun

Escluse invece lesioni al polpaccio destro invece per l’altro attaccante della Roma Serdar Azmoun, mentre Leonardo Spinazzola ha riportato un sovraccarico alla coscia destra: entrambi saranno valutati di giorno in giorno in vista della trasferta di Bologna.