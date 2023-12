Come ogni consueto appuntamento europeo, la Roma di Josè Mourinho scenderà in campo giovedì, questa volte però alle 18:45 dove affronterà lo Sheriff Tiraspol in una guarda dove si proverà in tutti i modi a conquistare il primo posto nel girone di Europa League anche se per i giallorossi la situazione ora appare complicata.

Verso Roma-Sheriff | Lukaku guida l’attacco

E proprio in vista del match di giovedì i giallorossi domani alle ore 10:30 effettueranno la rifinitura con Josè Mourinho che alle 13:30 parlare insieme ad Aouar. Tanti i cambi per il tecnico giallorosso anche in vista dello scontro diretto