Calciomercato, il Barcellona vuole un giocatore Roma: sarà l’erede di Busquets

In casa Barcellona si pensa al futuro, per il dopo Busquets nel mirino Villar della Roma

A Barcellona si sta già pensando al futuro. Ci sono ancora giocatori storici rimasti all’interno dello spogliatoio che presto potrebbero dire addio. Tra questi c’è anche il classe 1988 Sergio Busquets. Le sue pretazioni stanno deludendo e molto probabilmente è arrivato alla fine della sua gloriosa carriera. Secondo quanto riferito da Don Balon, i dirigenti blaugrana stanno studiando con molta attenzione il giovanissimo centrocampista della Roma, Gonzalo Villar. Lo spagnolo in Serie A sta dimostrando di essere un potenziale crack e con il passare delle giornate sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. Strapparlo alla Roma non sarà semplice considerando anche la situazione non florida, in termini economici, in casa Barcellona.