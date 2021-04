Roma, due contropartite per arrivare a Belotti

La Roma punta sull’attaccante del Torino per rinforzare l’attacco. Anche il Milan fa sul serio

Andrea Belotti è il primo nome nella lista di Tiago Pinto per sostituire il partente Edin Dzeko. L’attaccante del Torino lascerà i granata al termine della stagione anche se strapparlo a Urbano Cairo non sarà molto semplice. Il presidente granata, infatti, chiede almeno 30 milioni di euro.

Sull’attaccante c’è da registrare anche il fortissimo interesse del Milan che potrebbe soddisfare le pretese economiche del Toro. La Roma, al momento, sembra essere dietro ma studia un piano B. Come riferito da asromalive, per far abbassare la parte cash, i giallorossi potrebbero inserire nella trattativa i cartellini di Carles Perez e Diawara. I due sembrano essere ormai ai margini del progetto tecnico e quindi potrebbero essere utilizzate come pedine di mercato.