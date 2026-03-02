Il calciomercato Roma si arricchisce di una novità interessante. La dirigenza avrebbe chiesto informazioni per Koopmeiners, attualmente giocatore della Juventus.

Un momento non dei migliori della sua carriera quello con indosso la maglia della Juventus per Koopmeiners. Teun potrebbe salutare la Vecchia Signora al termine della stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, oltre al Galatasaray anche la Roma avrebbe messo gli occhi su di lui in vista del mercato estivo.

Il giocatore, arrivato alla Continassa nell’era di Tudor, aveva suscitato altissime aspettative per la Juve. Teun è un profilo costato 58.4 milioni, era arrivato dal Genoa per prendere in carico il centrocampo dei bianconeri ma, tra infortuni, e i molteplici cambi in panchina che, di certo, non l’hanno aiutato a uscire dalla crisi, non ha risposto positivamente. Oggi i bianconeri sono pronti a cederlo, anche se il prezzo è alto: 30 milioni di euro. La Roma ci sta pensando e al termine del campionato, nella sessione estiva, potrebbe portarlo in capitale.