Calciomercato Roma, cinque nomi nella lista della cessioni

Periodo di addii in casa Roma. Con l’inizio del calciomercato, la dirigenza capitolina ha voglia di grandi acquisti per soddisfare le richieste di Gasperini, ma per farlo servono varie cessione. Ecco dunque i nomi dei giallorossi pronti a partire per finanziare il prossime mercato. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Roma, i giocatori nella lista delle cessioni

In cima troviamo Hermoso. Il difensore spagnolo, a un solo anno di distanza dal suo arrivo a Trigoria, non ha rispettato le aspettative e vorrebbe ritornare nella Liga – al Valencia – per cercare un rilancio di carriera. Seguono Shomurodov e Abdulhamid rispettivamente nel mirino di Basaksehir e Tolosa.

Situazione diversa per Cristante e Kumbulla. Il centrocampista italiano fa gola a diversi club italiani ed esteri, e potrebbe essere sacrificato per far cassa per l’eventuale acquisto di un nuovo centrocampista. Anche il difensore albanese sembra essere vicino a lasciare la Roma, ma Gasperini sta valutando il giocatore, soprattutto grazie alla sua abilità di giocare nella difesa a tre.