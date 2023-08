Calciomercato Roma, dal Brasile sono certi: Marcos Leonardo si avvicina

Continua la telenovela che come protagonista ritrae l’attaccante della Roma, ad oggi un mister x, e proprio il club giallorosso. Pinto ha riscontrato parecchie difficoltà da quando si è palesata la necessità di ingaggiare una nuova punta per José Mourinho che, ad oggi, giorno del debutto in campionato nella stagione 2023/2024, può contare solo sulle prestazioni del numero 11 Andrea Belotti, ancora alla ricerca della prima rete in Serie A con la maglia della Lupa.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo oggi è più vicino

La Roma sta ormai da tempo lavorando con il Santos per trattare il cartellino del gioiellino brasiliano Marcos Leonardo, classe 2003. La conclusione del mercato in entrata in Brasile non consente al club paulista di liberarlo non potendo prendere subito un sostituto, ma anche secondo la stampa brasiliana l’accordo con i giallorossi è di fatto stato trovato. Le parti firmeranno un preaccordo che porterà Marcos Leonardo in Italia, ma soltanto nel corso della finestra invernale del mercato italiano consentendo così al Santos di avere margine operativo sul mercato.