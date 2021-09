Calciomercato Roma, obiettivo Diaz: anche Barcellona e Liverpool sul centrocampista

Non solo la Roma su Luis Diaz: ci sono anche Liverpool e Barcellona che si aggiungono alla corsa per il centrocampista del Porto

La Roma dovrà vincere la concorrenza di Barcellona e Liverpool

La Roma sta cercando rinforzi per il mercato di gennaio. In estate Josè Mourinho non è riuscito ad avere il centrocampista che tanto desiderava con Granit Xhaka che è sfumato dopo aver rinnovato con l’Arsenal. Tiago Pinto così si sta rivolgendo su altre strade, una delle quali porta proprio in Portogallo, patria comune dell’allenatore e del dirigente.

Qui, infatti, i giallorossi sarebbero interessati a Luis Diaz, centrocampista classe ’97 che milita nel Porto. Diaz si è fatto ampiamente notare quest’estate dove, con la maglia della Colombia, ha ben figurato nell’ultima edizione della Copa America e inoltre ha già segnato 5 gol in un inizio di campionato particolarmente prolifico. Per questo, oltre alla Roma, la concorrenza per il colombiano si fa sempre più folta: oltre ai capitolini, bisogna registrare l’interesse di Barcellona e Liverpool che stanno sondando il terreno, secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Indipendent. La bottega portoghese, si sa, è particolarmente costosa il che rende la corsa a Luis Diaz particolarmente incerta e aperta a ogni finale.