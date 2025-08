Calciomercato Roma, Dovbyk nel mirino di Besiktas e Premier

Interessa dalla Turchia per Dovbyk. Il Besiktas starebbe cercando un nuovo centroavanti è il calciatore ucraino sembrerebbe essere il nome giusto per la dirigenza turca, a riportarlo è Matteo Moretto.

Calciomercato Roma, le richieste dei giallorossi per Dovbyk

D’altro canto, il club capitolino sembra non essere disposta a cedere l’attaccante ucraino, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili di circa 40 milioni. Una cifra importante che difficilmente il Besiktas deciderà di spendere.

Situazione diversa invece per i club di Premier League. Secondo le ultime voci di mercato, anche le squadre inglesi sarebbero seguendo Dovbyk. In questo caso il tetto di 40 milioni imposto dalla Roma, non rappresenterebbe più una somma proibitiva, considerando le importanti disponibilità economiche dei club di Premier.

Per adesso però l’operazione resta nel campo delle ipotesi, bisognerà quindi attendere i prossimi giorni per capire quali sono le squadre inglesi seriamente interessate al centroavanti della Roma.