Calciomercato Roma, due nomi per la mediana ed un colpo dalla Premier: di chi si tratta

Il campionato di calcio italiano è arrivato al giro di boa, e con esso i club dovranno fare fronte alle proprie esigenze andando a risolvere alcune situazioni legate alle proprie rose, ed il mercato di gennaio è la risorsa primaria da cui poter attingere.

È il caso della Roma di José Mourinho, la squadra capitolina ha infatti vissuto una prima parte di stagione da alti e bassi, dimostrandosi a tratti spumeggiante ma a volte troppo fragile, il tecnico portoghese d’altra parte ha sempre fatto intendere che ci vorrà tempo per crescere, e dopo le drastiche decisioni prese in merito alla brutta figura inerente alla sconfitta in Conference League contro il Bodø Glimt, l’obiettivo è quello di rimpolpare alcuni settori, soprattutto il centrocampo, maggiormente bisognoso di innesti.

I CANDIDATI – A tal proposito Tiago Pinto, come riportato nell’edizione odierna della ‘Gazzetta Dello Sport’ starebbe seguendo con particolare attenzione due profili esteri, si tratta di Florian Grillitsch e Boubakar Kamara; il primo, venticinquenne austriaco di proprietà dell’Hoffenheim, piacerebbe molto a Mourinho ed inoltre ha il contratto in scadenza a giugno 2022, il che lo rende sicuramente accessibile ma al tempo stesso la concorrenza potrebbe creare qualche problema al club romano, che d’altra parte però avrebbe il benestare del centrocampista, che ad ora guadagna circa 2 milioni di Euro nella sua attuale società, dato che rappresenterebbe un ottimo investimento sia in ottica presente che futura per il team dei Friedkin, che al tempo stesso seguono anche Kamara, il francese finora non ha rinnovato il proprio contratto con l’OM (e pare proprio non volerlo fare) che scade nel giugno 2023, il suo stipendio si aggira intorno ai 3 milioni stagionali e la Roma lo segue da ormai diverso tempo, ma sa che per piazzare anche solo un colpo dovranno necessariamente lasciare la Capitale almeno uno tra Diawara e Villar.

NEW ENTRY – Oltre ai due profili seguiti però, dall’Inghilterra alcuni rumors vedono i giallorossi interessati ad un nome ancora più prestigioso, si tratta di Tanguy Ndombelè, infatti secondo Soccer Saturday, un programma di Sky, lo ‘special one’ avrebbe piacere a riavere a disposizione il centrocampista francese che aveva allenato nella sua precedente esperienza al Tottenham.

Nei prossimi giorni saranno attesi ulteriori sviluppi, la Roma si muove sul mercato e Mourinho vuole esserne l’artefice