Calciomercato Roma

Lo Special One scalpita per tornare ad allenare, non manca molto al ritrovamento di tutta la rosa per poter iniziare la preparazione alla prossima stagione. Intanto la società pensa anche ai rinforzi, a breve il via al calciomercato estivo. Il club giallorosso a breve “regalerà” a Mou ben tre nuovi rinforzi.

Calciomercato Roma, tre rinforzi per Mou

Per José Mourinho ci sono due acquisti in arrivo, che potrebbero diventare presto tre. La Roma ha in pugno Rui Patricio e Granit Xhaka, due giocatori ormai bloccati da Tiago Pinto già da diverse settimane. Inoltre, nei giorni scorsi, il dirigente capitolina ha imbastito gli affari con Wolverhampton e Arsenal, così come anche in Bundesliga. Pinto cerca di mandare in porto trattative che sono ormai a un passo dalla fumata bianca: dopo l’Europeo arriverà l’affondo decisivo e l’annuncio dei due acquisti che sistemeranno le prime caselle della Roma del prossimo anno.

Il terzo acquisto è davvero interessante, si tratta di Filip Kostic, 28 anni, esterno dell’Eintracht che piace tanto a Mourinho. Kostic può arrivare per 15 milioni di euro. Prima di affondare il colpo però Pinto dovrà sfoltire la rosa. Gli esuberi nell’organico giallorosso sono davvero tanti, ma portare Filip Kostic a Roma è importante. Il giocatore dell’Eintracht un centrocampista mancino che può giocare anche nel ruolo di ala. Giocatore dinamico e rapido, il serbo è dotato di un cross molto preciso e di un tiro potente. Nell’Eintracht ha realizzato tantissimi assist, ma anche 26 gol in tre stagioni.