Calciomercato Roma, i giallorossi seguono Giovane

Con la vicina apertura della sessione invernale, la Roma inizia a stilare la propria agenda di mercato. La necessità del club capitolino è quella di rinforzare il fronte offensivo. Gasperini vuole nuovo attaccanti in linea con il proprio stile di gioco, tra le diverse ipotesi spunta il nome di Giovane. Come riporta Alfredo Pedullà, il numero 17 dell’Hellas Verona piace al tecnico giallorosso per la sua velocità e la sua abilità nel dribbling, nonché per la sua età (22). Oltre la Roma, il brasiliano è nel mirino anche di Napoli e Inter, ma i giallorossi potrebbe essere in vantaggio grazie a Baldanzi.

Calciomercato Roma, Baldanzi uomo chiave per la trattativa?

L’Hellas Verona starebbe seguendo il trequartista italiano e il giocatore potrebbe diventare un pedina fondamentale per arrivare a Giovane. Se cosi fosse i due club potrebbero aprire una doppia trattativa per soddisfare entrambe le parti. Per adesso però è ancore presto per determinare l’andamento dell’eventuale operazione, bisognerà aspettare le prossime settimane per capire come si muoveranno i giallorossi.